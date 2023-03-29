‘Afet Bölgesi ilan edilmesi esnafa faydası olmadı’

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, esnafların çok zor günler geçirdiğini ifade ederek son yaşanan deprem sonrası Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmesinin esnafa faydası olmadığını ifade etti.

“ESNAFIN SORUNLARINA KAYITSIZ KALMAYALIM”

Başkan Özdoğan; “Esnafımızın derin olarak yaşadığı ekonomik zorluklar depremle daha da ağırlaşmıştır. Artık Esnaflarımız kiralarını ödeyemez duruma gelmiştir. Kira fiyatları iki katına çıkmıştır. Kiralarının stopajlarını mülkiyet sahipleri ödesin.

Elazığ afet bölgesi ilan edildi. Ancak bunun esnafa bir faydası olmadı. Sadece vergilerinde erteleme yapıldı. Peki, soruyorum size. Depremden dolayı iş yapamayan esnaf biriken borçlarını, prim borçlarını nasıl ödeyecek. Esnaflarımızın sıkıntılarına bir çözüm istiyoruz.

EYT yasası geçti. Hayırlı olsun. Ben ve benim gibi esnaf odaları temsilcileri defalarca dile getirdik. Esnaf yüklü miktarda BAĞ-KUR primini cebinden ödüyor. SSK’lılar kendi primleri işveren tarafından ödendiği halde 5 bin Prim gün sayısından emekli olurken, Primini cebinden ödeyen esnafa 9 bin gün çalışma şartı gibi bir ceza kesiliyor. Bu neyin cezasıdır. Esnaf hem cebinden primini ödeyecek, hem çalışacak ama 9 bin gün boyunca bekleyip emekli olacak. Üstelik emekli olduğunda en düşük emekli maaşını alarak yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan esnaflarımızın bu haklı talebini ve mağduriyetinin bir an önce giderilmesini esnaflarımıza müjdeli haberi beklemekteyiz” dedi.