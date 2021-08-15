AED’den 33 akülü tekerlekli sandalye  

Avrupa Elazığlılar Derneği tarafından temin edilen 33 akülü tekerlekli sandalye, Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Avrupa ülkelerinde yaşayan Elazığlılar tarafından kurulan Avrupa Elazığlılar Derneği, yardımlarına devam ediyor. Dernek tarafından bağışlanan 33 akülü tekerlekli sandalye Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi aracılığıyla düzenlenen törende ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Desteklerinden dolayı Avrupa Elazığlılar Derneğine teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, engellilerin hak temeli mücadelesi içerisinde sahada etkili ve verimli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Fırat, "Engellilik konusunda topluma eğitim konusu hat safhadadır. Kimsenin yardımına gereksinim duymadan yaşamını sürdüren bireyler olabilmektedir. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz da, "Ülke geneline verilere göre yüzde 12.29 engelli birey olmaktadır, bu da yaklaşık 10 milyon engelli demektir. Ancak sosyal alanlara baktığımızda, istihdam alanlarına baktığımızda biz engelli vatandaşlarımızı göremiyoruz" diye konuştu.

Avrupa Elazığlılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Faruk Aktaş ise hedeflerinin 23 akülü sandalye toplamak olduğunu ancak Avrupa’daki vatandaşların kampanyaya duyarsız kalmayarak 33 tane sandalye topladıklarını belirtti. Konuşmaların ardından programda emeği geçenlere plaket takdim edildi.