Adnan Serter Elazığ’a geliyor

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası üyeleri için önemli bir organizasyona daha imza atıyor.

Daha önce esnafları için birçok organizasyon düzenleyen Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası, 24 Aralık’ta ‘Yılsonu motivasyon gecesi’ düzenleyecek.

‘Yılsonu motivasyon Gecesi’nin’ önemli konukları olacak. Show TV’de beğeniyle izlenen Kuaförüm Sensin programında jüri koltuğunda oturan Adnan Serter, Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası tarafından düzenlenen geceye katılacak. Gecede ayrıca renklendirme uzmanı Selçuk Ergin ve MAKE-UP sanatçısı İhsan Akbulut yer alacak.

BAŞKAN TÜRKOĞLU: “ÜYELERİMİZİ GECEMİZE BEKLİYORUZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, Oda olarak önemli bir organizasyon düzenleyeceklerini ifade ederek tüm üyelerini ‘Yılsonu motivasyon gecesine’ davet etti.

Başkan Türkoğlu; “Bizler oda olarak her zaman esnafımızın faydasına olan her çalışmanın içinde olduk olmaya da devam edeceğiz.24 Aralık ‘Yılsonu motivasyon gecesi düzenleyeceğiz. Organizasyonda çok önemli 3 konuğumuz olacak. Bunlardan birisi Kuaförüm Sensin programında jüri koltuğunda oturan Adnan Serter olacak. Diğer iki konuğumuzda renklendirme uzmanı Selçuk Ergin ve MAKE-UP sanatçısı İhsan Akbulut olacak. Ben, bizleri kırmayarak programımıza katılan konuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ben 24 Aralıkta düzenleyeceğimiz eğitim ve eğlence programımıza tüm üyelerimizi davet ediyorum” dedi.