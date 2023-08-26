Adil Gevrek: "İmza yetkisi bu yönetimde"

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, bir önceki yönetimin aldığı kongre kararının hükümsüz olduğunu öne sürerek, başkanlığa seçildiği olağanüstü genel kurulun hukuka uygun olduğunu ve imza yetkisinin kendilerinde olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, bir önceki yönetimin aldığı kongre kararının hükümsüz olduğunu öne sürerek, başkanlığa seçildiği olağanüstü genel kurulun hukuka uygun olduğunu ve imza yetkisinin kendilerinde olduğunu söyledi.1. Lig’de mücadele ederken 6 Şubat depremi nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor’da başkanlığa seçilen Adil Gevrek, yeni yönetimi ile birlikte basın karşısına geçti. Bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Gevrek, önceki başkan Ahmet Yaman’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı genel kurul kararının hukuka uygun olmadığını ifade ederek, “Kongre yapıldı. İptal edilmeye çalışıldı. Sonrasına usule uygun olmadığı söylendi. Yapılan kongre hukuka uygundur. İmza yetkisi bu yönetimdedir. TFF, UEFA, FIFA kongreyi tasdik etti. Bizim aldığımız karar geçerlidir. Asla diğerlerine itibar etmeyin. Yeni Malatyaspor’un itibarını zedeliyor” dedi.Yeni Malatyaspor’u yeniden ayağa kaldırmak için mücadele edeceklerini belirten Gevrek, “Malatya’ya sevdamız var. Bu dönem öyle bir dönem ki elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Malatya’da herkesle birlikte takımı özlenen günlere getiririz. Başarı, hata, eksik ve artı olur. 8 yıl başkanlık yaptık, birlikte büyük başarılara imza attık. Zaman zaman inişler oldu. Onu tekrar ayağa kaldırmak lazım. Yeni arkadaşlar gelsin diye göreve talip olmadık ama maalesef keşke dediğimiz gibi olsaydı. Keşke bize ihtiyaç olmasaydı. Biz inanıyoruz, Yeni Malatyaspor’u eski günlerine getiririz” şeklinde konuştu.Kulübün mevcut tesisinin yüzde 75’ini ve sahaları Yeni Malatyaspor Kulübünün yaptığını ifade eden Gevrek, “Bunlar hep eserdir ama görülmedi. İniş olunca başarılar futbolda bunlar görülmüyor. Düşme olur ama önemli olan kalkmasını bilmektir. Bugün inandığımız için buradayız” dedi.Kulübün borçlarının ödenmesi ve transfer tahtasının açılması noktasında da konuşan Gevrek, “Malatya ve farklı illerde istişare edeceğiz. Ciddi bir borç var. 318 milyon borç bırakmıştık, kur farkından dolayı bu borç yükseldi. Yeni Malatyaspor’u tekrar ayağa kaldıracağız. Futbolcu kardeşlerimiz ile görüşüyoruz. Fedakarlık yapmalarını istedik. Görüştüğümüz futbolcu kardeşlerimiz ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Bu borcun hepsini Yeni Malatyaspor’un ödemesi çok zor. Görüşmelerle bu borcu kapatacağız. Borcun ödenmesi için projeler devam ediyor. Sonuca ulaşacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.Haqi Osman ve Philip Awuku’nun gidişlerine Ahmet Yaman yönetiminin engel olmadığını da ileri süren Gevrek, “Bizden önce bu oyuncular gitmiş. Görüşmeler yaptık. Bu iki oyuncu gitti. Bilmemezlikten, umursamamazlıktan ne derseniz deyin” şeklinde konuştu.8 yıllık yönetimi süresince bir yolsuzluk bulunması durumunda kulübün borcunun hepsini kendisinin ödeyeceğinin sözünü de veren Gevrek, “Futbolculara cebinden para verdim ama hırsızlıkla suçladılar. Bir yolsuzluk bulamazlar. Ben buradayım. Salladıkları çekler resmidir. Yolsuzluk bulsunlar borcu tek başıma ödeyeceğim” diye konuştu.