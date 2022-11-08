‘Adaylıktan çekiliyorum’

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi,12 Kasım Cumartesi günü yapılacak ETSO seçimlerinde adaylıktan çekildiğini söyledi.

Selçuk Tüfenkçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “ 12 Kasım’da yapılacak olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri için 10 Ekim’de adaylığımı açıklamıştım. Ne yazık ki 30 günlük süre içerisinde tüm ekibimle canla başla çalışmaya başladık. Elazığ için çıktığımız bu yolda Elazığ ticaretinin kilitlenme pozisyonuna girdiğini gördük.

Bunu aşmak ve gençlere umut olmak için çok büyük bir çaba sarf ettik. Fakat sürenin çok kısıtlı olmasından dolayı hedeflerin bu sürede gerçekleşmeyeceğini gördük. Ekip arkadaşlarımızla aldığımız karar neticesinde 12 Kasım Cumartesi günü yapılacak ETSO seçimlerine katılmama kararı aldık. ETSO seçimlerinde yarışacak adaylara başarılar diler seçimlerde tarafsız olduğumuzu söylemek istiyorum. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası sonuçlarının şimdiden ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.