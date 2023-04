‘Aday tanıtım toplantımız çok coşkuluydu’

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Adayı Salih Satıcı, Refah Partisi Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nın çok coşkulu gerçekleştiğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.



28. dönem Milletvekili Adaylarının tanıtıldığı toplantıya Elazığ Milletvekili Adayı Salih Satıcı ve diğer adaylarda katıldı.

“BİZ PARTİMİZDE MENFAAT ARAMIYORUZ”

Aday tanıtım toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Adayı Salih Satıcı, “Partimiz her geçen gün güçlenerek yoluna devam ediyor” dedi.

Salih Satıcı; “Ankara’da gerçekleşen aday tanıtım toplantısına aday arkadaşlarımızla birlikte katıldık. Çok coşkulu bir toplantı oldu. Genel Başkanımız sayın Fatih Erbakan’ın toplantıda yaptığı konuşma çok önem arz ediyor. Biz Genel Başkanımızın her daim yanında olacağız. Aday Adaylık sürecimizde çok yoğun bir çalışma temposu yakaladık bu tempoyu artırarak devam edeceğiz. Tüm Türkiye’nin her yerinde Yeniden Refah Partisi ayak sesleri duyuluyor. Partimiz, inşallah Mecliste çok güçlü bir şekilde temsil edilecek. Vatandaşlarımızın desteği ile partimiz seçimlerde çok iyi sonuç alacak” dedi.