‘Aday olup olamayacağımızı görecekler’

Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal açıklamalarda bulundu.

Hakan Gökhan Erkal, “Bizim aday olamayacağımız söyleniyor. Oda kaydımım süresi nedeniyle bizim yasal olarak aday olamayacağız söyleniyor bazı ortamlarda. Aday olma konusunda sıkıntımız yok bizim. Bu konuda karar verecek oda da değildir. Seçim olduğunda seçim kurula gelen arkadaşlar söylerler aday olup olamayacağımızı. Bize şartları söylerler, biz her şeyin plan ve projesini yapmışız. Biz ona göre hareket ediyoruz. Seçim günü her şey belli olacak. Kimsenin bu konuda yorum yapmasına gerek yok. Biz bir şekilde bu seçimde varız. Biz Allah’ın izniyle seçimi kazanacak gözüyle bakıyoruz. Seçimi kaybedecek gözüyle bakmıyoruz”.

“BAŞKAN OLDUĞUM TAKTİRDE AİLE ORTAMINI SAĞLAYACAĞIM”

Oda başkanı seçilmesi halinde birlik ve beraberliği sağlayacağını dile getiren Erkal; “Biz oda başkanı olduğumuz taktirde bir aile ortamı sağlayacağız. Esnaflarımız bir birini tanıyacak. Esnaflarımız iç içe olacak. Bizim bu birlikteliği sağlamak için çalışmalarımız var. Yılın 4-8-12 aylarında esnafımızı bir araya getireceğiz. Biz öncelikle bir aile ortamı oluşturacağız. Ondan sonra esnafımızın isteği projeleri hayata geçireceğiz. Ben 20 yıldır esnafımızla iç içeyim. Esnafımızın isteği şeyler var. Esnafımız manevi olarak bir şeyler bekliyor. Esnafımız odadan maddi olarak bir şey beklemiyor. Esnafımız söylüyor ben odaya aidatımı veririm odadan işim olmaz söylüyor”.

“BİZ ESNAFIMIZI YALNIZ BIRAKMAZDIK”

Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal; “Biz oda başkanı olsaydık ne yapardık. En azından başkan gitmese de yönetimdeki arkadaşlar esnafımıza geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirirdi. Dükkanı yıkılan esnaflarımızda evlerinde ziyaret ederlerdi. En azından esnafımıza bir geçmiş olsun söylerdik. Esnafımız bunu bekliyordu”dedi.