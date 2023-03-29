Aday Adayı Salih satıcı Sivrice’de

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Aday Adayı Salih Satıcı, ilçe ziyaretleri kapsamında Sivrice ilçesini ziyaret etti.



Vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, kendisi ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

“SİVRİCE’NİN DEĞERİNİ BİLMİYORUZ”

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, Ülkemizin sayılı güzelliklerinin bulunduğu Sivrice İlçemiz değeri bilinmiyor. Bugün seçim çalışmaları kapsamında Sivrice ilçemizi ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla bir araya geldik. Şahsımla ilgili partimizle ilgili bilgiler verdik. Şahsıma ve partimize gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde kış turizminin gözde mekanlarından olan Hazar Baba Kayak Merkezi’nin ilçemizde olması ayrıca Hazar Gölünün ilçemizde olması Sivrice ilçemiz için bir şanstır. Ama bunu değerlendiremedik şimdiye kadar. Türkiye’de Göl manzarasıyla kayak yapılan bir yer daha yok. Hazar gölünde yüzülürken bir yandan da hazar baba dağlarında kar oluyor. İki mevsim birden yaşanıyor. ARGE ekibimiz Sivrice ilçemiz için proje hazırlıyor. İktidarımız döneminde ilçemiz hak ettiği hizmeti alacaktır” dedi.