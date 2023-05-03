Adana’daki Elazığlılar Adana Caddelerine Yasemin açık’ın afişlerini astılar

Elazığ’ın Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık’a destek bu kez kilometrelerce öteden geldi. Adana’da yaşayan Elazığlı hemşehrilerimiz caddelere Yasemin Açık’ın afişlerini asarak destek oldular.



Adana’da yaşayan Elazığlılar, hemşehrimiz Cavit Eymen Erkuş'un öncülüğünde Bağımsız Aday Prof. Dr. Yasemin Açık’a destek olmak için harekete geçti. Adana’daki Elazığlılar yaşadıkları caddelere Elazığ’ın Bağımsız Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık’ın afişlerini astılar.

“Elazığ Milletvekili Adayımız Sayın Yasemin Açık. Çıkmış olduğu bu yolda Adana’daki 400 bin Elazığlılar olarak sonuna kadar yanındayız. Başarılarının daim olmasını dileriz” yazılı pankart asan Adana’daki Elazığlılar Yasemin Açık’a sonuna kadar destek olacaklarını belirttiler.

“ADANA’DAN ADAY OLSAYDI BURADA DA KAZANIRDI”

Adana’da yaşayan Elazığlı hemşerilerimiz Yasemin Açık’ı çok sevdiklerini sonuna kadar destekçisi olduklarını söyleyerek “Elazığ’da ne kadar akrabamız varsa hepsini Adana’dan aradık. Yasemin Açık’a destek olmalarını istedik. Yasemin Açık’ın sonuna kadar yanındayız. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Adana’dan aday olsaydı buradan bile seçilirdi. Kendisine desteğimiz sonsuz. Allah yardımcısı olsun” dediler.

PROF. DR. AÇIK “HEMŞEHRİLERİME SELAMLARIMI GÖNDERİYORUM”

Adana’daki Elazığlıların desteğiyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Prof. Dr. Yasemin Açık ise “Adana’daki Elazığlı hemşehrilerimiz Adana’nın caddelerine afişlerimi asmışlar. Fotoğrafları görünce çok mutlu oldum. Kilometrelerce öteden ablalarına destek veren hemşehrilerime selamlarımı gönderiyorum. Birlikte başaracağız” dedi.