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Spor
Giriş Tarihi : 27-11-2019 14:19

Adana temsilcisi Elazığ’dan galibiyet arıyor

Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Belediye Adana Basketbol Kulübü, ligdeki 6. maçında deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdarespor ile karşılaşacak.  

Adana temsilcisi Elazığ’dan galibiyet arıyor

Lige verilen arayı çok iyi değerlendiren Büyükşehir Belediye Adana Basketbol Kulübü, Antrenör Mehmet Özkan nezaretinde idmanlarını sürdürüyor. Ligin ilk haftasında oynadığı Canik maçını kazandıktan sonra 4 haftadır galibiyet hasreti çeken Adana ekibi, bu özleme Elazığ deplasmanında sonlandırmak istiyor.

Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Antrenör Mehmet Özkan, “Lige verilen milli aranın yanı sıra ‘bay’ olarak geçirdiğimiz haftalarda çift idman ile maçlara sıkı şekilde hazırlandık. Alacağımız bir galibiyet bizim için yeni başlangıç yapmamız için önemli olacak. Oyuncularıma bu maçın ne kadar değerli olduğunu anlattım. Onların da istekli ve arzulu oluşu bu zorlu maç öncesi beni daha çok umutlandırdı. Kazanıp Adana’ya galibiyetle döneceğiz” diye konuştu.

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