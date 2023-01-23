Elazığ İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler, 24 Ocak depreminin yıl dönümünde yayımladığı mesajında "24 Ocak Depremi’nin 3'ncü yıl dönümünde, aynı hüznü ve acıyı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediyoruz" dedi.

AYNI ACIYI İLK GÜNKÜ GİBİ YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ

İYİ Parti İl Başkanı Gürgözeler mesajında; 24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Sivrice İlçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem, Elazığ halkının yaşadığı en büyük afetlerden biri olmuştur. Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere toplamda 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 24 Ocak Depremi’nin 3'ncü yıl dönümünde, aynı hüznü ve acıyı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediyoruz.

DEPREMİN ARDINDAN 3 YIL GEÇTİ, MAĞDURİYET DEVAM EDİYOR

Depremin hemen ardından 3 yıl geçmesine rağmen sorun ve sıkıntıların devam ettiğini söyleyen Başkan Gürgözeler; Depremin hemen ardından devletimiz varlığını Elazığ’da anında hissettirmiş, buraya yardımlar süratle ulaştırılmıştır. İnsanlarımızın barınma ve temel ihtiyaçları süratle hayata geçirilmekle beraber bugün depremin 3.yıldönümünde halen daha yapılan konutlarla ilgili problemler ve vatandaşlarımızın hak mağduriyetleri çözülemeyen sorunlar olarak karşımıza çıkmış çıkmaya da devam etmiştir. Konutların hızlı ve süratli bir şekilde tamamlanması gerekirken halen daha mağdur olan vatandaşlarımız mevcuttur" dedi.

"ALLAH'TAN RAHMET VE SABIR DİLİYORUZ"

Başkan Gürgözeler; Depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet dileyerek; "Sorunlar devam ederken birde buna konutların kaliteli ve insan hayatına uygun şekilde tasarlanmaması eklenince Elazığ depreminin yaralarının tamamen giderilebildiğinden söz etmek oldukça zordur. Diliyoruz ki, Allah bir daha böyle doğal afetler yaşatmasın, Bu vesileyle depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet geride kalanlara sabırlar diliyoruz" dedi.