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Giriş Tarihi : 13-12-2019 09:45

Açılan yollar yine kapandı!

Kar yağışı nedeniyle açılan köy yolları yeniden ulaşıma kapandı.

Açılan yollar yine kapandı!

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle  önceki gün açılan 4 köy yolu tekrar  ulaşıma kapandı.  

Meteroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar ve karla karışık yağmur uyarısı yüksek rakımlı bölgelerde etkili oldu. Sivrice ilçesinin yüksek rakımlı bölgesinde etkili olan kar nedeniyle önceki gün kapanan ve ekiplerin çalışmasıyla açılan 4 köy yolu tekrar kapandı.

Bölgede valilik koordinesinde önceden hazır edilen Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı Karla Mücadele ekiplerinin tekrar kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

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