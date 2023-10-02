Acar ailesi trafik kazası geçirdi

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Müdürü Süleyman Acar ve ailesi, Osmaniye dönüşü Elazığ’da trafik kazası geçirdi.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Müdürü Süleyman Acar ve ailesi, Osmaniye dönüşü Elazığ’da trafik kazası geçirdi.Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Müdürü Süleyman Acar ve ailesi Osmaniye dönüşü Elazığ’da trafik kazası geçirdi. Elazığ’da yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Süleyman Acar idaresindeki otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.