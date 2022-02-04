Tunceli
Giriş Tarihi : 04-02-2022 20:12   Güncelleme : 04-02-2022 20:12

Aç kalan tilki Mehmetçiğin kapısına gitti

Jandarma aç kalan tilki karakolda karnını doyurdu. 

Aç kalan tilki Mehmetçiğin kapısına gitti
Haberin Videosu : Aç kalan tilki Mehmetçiğin kapısına gitti

Tunceli’de aç kalan bir tilki, jandarma karakolunun kapısına kadar gitti. Burada Mehmetçik tarafından karnı doyurulan tilki, yeniden doğal ortamına döndü.  

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan bir tilki, Sarıtaş Jandarma Karakolunun kapısına kadar gitti. Burada Mehmetçik tarafından beslenen tilki, karnını doyurduktan sonra yeniden doğal ortamına döndü. Tilkinin o anları askerler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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