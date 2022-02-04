Jandarma aç kalan tilki karakolda karnını doyurdu.

Haberin Videosu : Aç kalan tilki Mehmetçiğin kapısına gitti

Tunceli’de aç kalan bir tilki, jandarma karakolunun kapısına kadar gitti. Burada Mehmetçik tarafından karnı doyurulan tilki, yeniden doğal ortamına döndü.

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan bir tilki, Sarıtaş Jandarma Karakolunun kapısına kadar gitti. Burada Mehmetçik tarafından beslenen tilki, karnını doyurduktan sonra yeniden doğal ortamına döndü. Tilkinin o anları askerler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.