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GÜNCEL
Giriş Tarihi : 16-12-2022 13:30

Aç kalan domuzlar, sürü halinde yiyecek ararken görüntülendi  

Elazığ’ın Palu ilçesinde aç kalan domuzlar, sürü halinde yiyecek ararken görüntülendi.  

Aç kalan domuzlar, sürü halinde yiyecek ararken görüntülendi  

Soğuk havaların artması ve doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, sürü halinde görüntülenmeye devam ediyor. Son olarak Palu'nun Murat Nehri kenarında görüntülenen domuzlar, sürü halinde yiyecek aradı. Palu ilçesi Çay Yukarı mevkiinde görülen domuz sürüsü, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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