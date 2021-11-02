Abdullahpaşa’da yol çöktü!

Elazığ Abdullahpaşa’da 3. Etap TOKİ konutları içinde yer alan yolda çökme meydana geldi.

Abdullahpaşa 251. sokakta gece saatlerinde yol çöktü.Yol çökmesinde şans eseri kaza meydana gelmezken sabah kalkan vatandaşlar yolun çöktüğünü görünce şok yaşadılar.

Vatandaşlar, kısa süre yapılan yolun nasıl çöktüğünü anlayamadıklarını ifade ederek 3. Etap TOKİ konutlarında çok eksiğin olduğunu söyleyerek yetkilileri Abdullahpaşa’da 3. Etap TOKİ konutlarına beklediklerini söylediler.Çöp konteyneri ile çöken yolda önlemler alındı.

HABER: ELAZIĞ İNTERNET YAYINCILARI VE GAZETECİLER DERNEĞİ (ELİYGAD)