Abdullahpaşa Mahalle’sindeki konutları kim yapacak?

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Şerifoğulları deprem sonrası vatandaşların taleplerini yerinde tespit etmeye yönelik ziyaretleri kapsamında Abdullahpaşa mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşın taleplerini dinleyen Başkan Şerifoğulları, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yaşanan deprem sonrası çalışmaları büyük bir titizlikle ve yoğun bir gayretle sürdürdüklerini anlatan Başkan Şerifoğulları, Abdullahpaşa Mahallesinde adaların orta kısmında yer alan ve dönüşümün önünde engel teşkil eden tescil harici alanların Bakanlık tarafından Elazığ Belediyesine devredileceğini ve Elazığ Belediyesi’nin de bu alanları çok düşük bedelle alan içerisindeki hak sahiplerine devredeceğini kaydetti.

Başkan Şerifoğulları, Abdullahpaşa Mahallesi’nde üç formül üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, “Birinci model binaların TOKİ tarafından yapılması, ikinci model Elazığ Belediyesi tarafından yapılması, üçüncü model olarak ise arsaları size vereceğiz. Siz müteahhitlerle protokol imzalayacaksınız ve evleriniz yapılmaya başlayacak ve dönüşüm sağlanacak. Önümüzde üç model var. On gün içerisinde bu üç modelden biri üzerinde karar kılınacak. Devletimiz bugüne kadar milletimizin yanında olmuştur. Devletimiz ilk andan itibaren yanımızda yer aldı, gereken desteği sağladı ve sağlamaya devam ediyor.” diye konuştu.