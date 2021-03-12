Abdullahpaşa Mahallesi’nde vekiller arasında tartışma!

CHP ve Akparti’li iki isim arasında tartışma çıktı.

CHP’li Gürsel Erol ile Akparti’li komisyon üyesi arasında ‘konut’ tartışması: Maliyetse maliyet babanızın hayrına mı yapıyorsunuz?

Elazığ’a gelen TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Abdullahpaşa Mahallesi’nde yapımı tamamlanan deprem konutlarını ziyaret ettiği sırada konutların metrekarelerinin düşürülmesinde şikayetçi olan vatandaşlara Akparti İstanbul Milletvekilinin Abdullah Demir'in verdiği cevaba sinirlenen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “1 yıldır burada aynı sorunları dinliyoruz bu evlerde 20-30 metre fazla olsa fena mı olur. Maliyetse maliyet babanızın hayrına mı yapıyorsunuz?” dedi.

TBMM’de temsil edilen beş siyasi partinin ortak önergesiyle kurulan Deprem Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, Elazığ’da çalışmalarını sürdürüyor. Heyet bugünkü ziyaretleri kapsamında Sürsürü ve Abdullahpaşa Mahallesi’nde yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi. Heyet, Abdullahpaşa Mahallesi’nde konutları incelediği sırada mağduriyetlerinin olduğunu ifade eden vatandaşlar ve sorunlarının dinlenilmesini istedi. Vatandaşların taleplerinin geçiştirilmesine müdahale eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Deprem Araştırma Komisyonu Üyesi ve Akparti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler arasında tartışma çıktı.

25-30 M2 DAHA BÜYÜK OLSAYDI VATANDAŞLAR MAĞDUR OLMAYACAKTI

Abdullahpaşa ziyareti sırasında konutların metrekarelerinin düşük olmasından dolayı Akparti'li Komisyon Üyesi Abdullah Güler'e şikayetlerini ileten vatandaşlara verdiği cevaba tepki gösteren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Burada hak kaybı var. Devlet burada vatandaşlar için yaptırdığı konutları 25-30 metrekare daha büyük yapsaydı vatandaşlar mağdur olmayacaktı. Neticede bu konutları devlet yapıyor. Vatandaşta sorumluluklarını yerine getiriyor.1 yıldır burada aynı sorunları dinliyoruz bu evlerde 20-30 metre fazla olsa fena mı olur. Maliyetse maliyet babanızın hayrına mı yapıyorsunuz devlet vatandaşı borçlandırıyor. Vatandaş yıllarda emek verdiği evi kaybediyor yazık günah değil mi fakir fukaraya vatandaş size sitemlerini siz yapma ya diyorsunuz biraz da insanları dinleyin” ifadelerini kullandı.