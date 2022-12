Abdullah Akın milletvekili adayı olacak mı?

Saadet Parti Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, önemli açıklamalarda bulunarak milletvekili adayı olacak mısınız sorusuna net bir şekilde cevap verdi.

Saadet Parti Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Haber Elazığ YOU TUBE kanalında yayınlanan “Elazığ’da Siyaset” programına önemli açıklamalarda bulundu.

“ELAZIĞ’DA MİLLET İTTİFAKI OLARAK 4 MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAĞIZ”

Saadet Parti Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, “Biz ilkeli arkadaşları milletvekili adayı yapacağız. Bu arkadaşlar makas değiştirmeyecek. Yani durumlara göre değişen bir adam olmayacak ve zorluklar karşısında da boynunu eğmeyecek. Biz, 53 yıl boyunca ne boynumuzu nede belimizi büktük. Bizim ilkemiz bellidir. Biz, milletten toplananın, milletin cebine girmesini istiyoruz tek istediğimiz budur. Milletimizden toplananları başkasının cebine girmesini istemiyoruz. Bizim milletvekili adaylarımız, bunu yapacak karakterde olacak, il başkanlığımızla ve genel merkezimizle uyum içinde çalışacak arkadaşlar olacaktır. Bizim için ismi duyulmuş olmaları önemli değil biz onları her yerde ismini duyururuz. Saadet Parti’mizin çalışmalarından herkes çok memnun. Biz sokağa çıktığımızda herkes bizi selamlıyor. Herkes bizi tanıyor ve biliyor. Ben inanıyorum milletvekili adaylarımızı duyurduğumuzda Elazığ’da Millet İttifakı olarak 4 milletvekili çıkaracağız. Cumhur İttifakı 1 milletvekili ya alırlar ya alamazlar. Sahada okumam böyle durumlar şuanda kötü daha da kötüye gidecek”

“TARIMI AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Göreve geldiğimizde tarımı ayağa kaldıracaklarını ifade eden Başkan Akın; “Şu anda Elazığ’da 1 Milyon dönüm tarım arazisi sulanamıyor. Biz, bu alanlara güneşten elektrik üreten sulama sistemleri kuracağız. Şuanda Mollakendi’nde, Karaçor da, Palu ve Kovancılar ovasında sulama yapılamıyor. Uluova ve Kuzova’da sulama projesi yılan hikayesine döndü. Milletvekilleri istese bu bütçeleri isteyemez mi? İster ama bunları vatandaşlara sormaları gerekir. Elazığ’ın sorunlarını bilmiyorlar”

“DİĞER PARTİLER BİZİM İÇİN NEYSE YENİDEN REFAH PARTİSİ AYNIDIR”

Akın; “Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi kurdu. Şunu söyleyebilirim rahmetli Erbakan Hocamızla birlikte çalışan kurmaylar Saadet Partimizin çatısı altındadır. Fatih Erbakan’la hareket eden tabi ki mensuplarımız olabilir ama bunların sayısı çok azdır. Diğer partiler bizim için neyse Yeniden Refah Partisi aynıdır. Elazığ’da birçok sorun oldu bizim partimiz dışında kimsenin sesi çıkmadı. Tek irade gösteren Saadet Partisi oldu. Ben kendilerine başarılar diliyorum ama Elazığ’da sesleri çıkmıyor”

“BİZLERE GÖREV VERİRLERSE RET ETMEYİZ”

Saadet Parti Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, “Ben çocukluğumdan itibaren partimizin içindeyim. Bizde şu şekil bir prensip vardır. Görev istenmez verilir. Biz hiçbir zaman gidip görev istemedik. Hem Dinimize göre uygun olan odur hem de teşkilatımızın prensipleri arasında da bu vardır. Teşkilat bazında istişareler yapılır istişarelerin sonunda Abdullah Akın Milletvekili adayı olsun denirse biz verilen görevi ret etmeyiz. Bunu yaparız. Ancak bunun için özel bir talebimiz olmaz. Çünkü bu görevler sorumluluk isteyen görevlerdir. Vebali olan görevlerdir. Bir kez daha söylüyorum, Teşkilatımızın ve Genel Merkezimizin istişareleri Milletvekili adayı olmamızı isterlerse yok deme imkanımız olmaz ve olurum. Zaten il başkanlığı görevini de ben bu şekil aldım. Normalde böyle bir görev talebim olmadı istişareler sonucunda böyle bir karar çıktığı için il başkanı oldum”

“SEÇİME 4 AY KALA MİLLETVEKİLİ ADAYLARIMIZ BELLİ OLACAK”

Seçime 4 ay kala milletvekili adaylarının belli olacağını belirten başkan Akın; “Biz zaten seçim çalışmalarına aktif olarak biz başladık. Haftada 2-3 ana noktaya uğruyoruz. Beldelerimizin hepsini gezdik. İl başkanı olarak her ilçemize ben 5 kez gittim. İlçelerimizde her kese ulaşmaya çalıştık. İlçelerimizde her kes daha bizi tanıyor artık. Biz inşallah seçim çalışmalarımızı hızlandıracağız” dedi.