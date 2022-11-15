ABB Elazığ'da yaptıracağı okulun ihale tarihi ve ayrıntıları belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un girişimleriyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Elazığ'da yaptıracağı okulun ihale tarihi ve ayrıntıları belli oldu.





CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un girişimleriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Elazığ'da 16 derslikli okul ve spor salonu yaptırılacak.

Yapılacak okul ile ilgili ihale ilanı yayınlandı ve ihale tarihi belli oldu. Buna göre ihale süreci 14 Aralık'ta tamamlanacak ve sözleşme imzalandıktan sonra 20 gün içerisinde okulun inşasına başlanacak. Okul yapım işi 240 günde tamamlanacak.

İşte ayrıntılar:

Adı: Elazığ 16 Derslikli Okul ve Spor Salonu Yapım İşi

Niteliği, türü ve miktarı: 3500 metrekare inşaat alanından oluşan betonarme okul ve spor salonu yapım işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Yapılacağı/teslim edileceği yer: Elazığ

Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.

İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 14.12.2022 - 15:00

NELER YAŞANDI?

CHP Genel Merkezi tarafından geçtiğimiz aylarda Elazığ’a gelen 30 milletvekilinin ziyareti sonrası, Ak Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, CHP’liler de bir okul yapsın çağrısında bulunmuştu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise katıldığı bir televizyonda programında CHP Genel Merkezi tarafından gelen 30 milletvekilinin ziyareti sonrası Ak Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut’un CHP’lilerde bir okul yapsın çağrısı yaptığını ifade ederek, bu çağrı karşısında biz üç tane okul yapacağız demişti. Bu sürecin ardından CHP'li İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri, Elazığ'da okul yapımı için süreci başlatmış ve ilk okulun temeli İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla 20 Eylül 2022 tarihinde atılmıştı.