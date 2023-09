A Milli Kadın Futbol Takımı, Litvanya maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup’ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, Elazığ ev sahipliğinde Litvanya ile oynayacağı gruptaki ikinci maçının hazırlıklarını Elazığ Atatürk Stadyumu’nda yaptığı son antrenmanla tamamladı.

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup’ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, Elazığ ev sahipliğinde Litvanya ile oynayacağı gruptaki ikinci maçının hazırlıklarını Elazığ Atatürk Stadyumu’nda yaptığı son antrenmanla tamamladı.A Milli Kadın Futbol Takımı, Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası yönetiminde maça ev sahipliği yapacak Elazığ Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kaleli taktik oyun ile son buldu. Antrenmanın öncesinde, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Elazığlı İlayda Civelek maç öncesinde basın açıklamasında bulunarak maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.Kadın futbolunun yaygınlaşmasını ve bilinirliliğinin artmasını çok istediklerini ve arzu ettiklerini belirten Necla Güngör Kıragası, “Çok yetenekli bir oyuncu grubumuz ve kız çocuklarımız var. O kız çocuklarını futbol topuyla tanıştırmak ve milli takıma kadar yükseltmek istiyoruz. Son 3 senedir futbol federasyonu kadın futboluna yapmış olduğu yatırımlarla beraber bugün Elazığ’da sizlerle buluşabildik. Kadın futbolu gün geçtikçe artık kendi gelişimini sağladığı insanların dikkatini çektiği bir spor branşı olmaya da başladı. Kadının olduğu her yerde başarı var. Voleybol milli takımımızla gurur duyuyoruz. İnanılmaz başarı elde ettiler. Yarınki maçta ise taraftarımızı hücum yapan, hücum varyasyonlarını olabildiğinde gösteren, dinamik, hiç pes etmeyen 90 dakika boyunca saha dışında da saha içinde de mücadele etmeyi çok seven kadın sporcuları göreceksiniz. Kızlarımın mücadelesini 90 dakika Türk kadınına yakışır olan, biraz daha hücuma ağırlıklı oyun göreceğinizi umut ediyoruz” dedi.Bu ülkenin sporcu kadınları gerçekten çok iyi işler başardığını aktaran Elazığlı İlayda Civelek, “Olimpiyatlara da katılım sağlayan voleybol takımımıza, buradan takımım adına selamlar ve başarılar diliyorum. Bizler de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın ve bunu başaracağımızı da ümit ediyorum” diye konuştu.