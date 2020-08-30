98 gönüllüden kan bağışı  

Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98’nci yıl dönümünde 98 gönüllü kan bağışında bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Genç Kızılay ve gönüllüleri kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunmak isteyen 98 gönüllü, öğretmenevi önünde bulunan kan bağış noktasına geldi. Burada formlarını dolduran gönüllüler daha sonra kan bağışında bulundu.

Bugün dünyanın en büyük destanlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı idrak ettiklerini belirten Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, “Genç Kızılay Elazığ Şubesi ve gönüllülerle beraber yapmış oldukları programda Zafer Bayramı'nın 98’nci yıl dönümü olması sebebiyle 98 gönüllü ve genç kardeşimizle kan bağışı kampanyasında bulundular. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yurdumuzun düşman işgalinden tamamen kurtuluşunun 98’nci yılı tüm Türkiye’de idrak edilerek, bütün şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Vatan topraklarının bugüne kadar savunulmasında, bayrağımızın dalgalanmasında canlarını feda eden şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

98 gönüllü ve Genç Kızılay olarak kan bağışında bulunacaklarını ifade eden Genç Kızılay Başkanı Fatih Bozkurt, “Bu anlamlı günde canları pahasına yurdumuzu koruyan ve müdafaa eden büyüklerimizi bizde kanlarımızı vererek onların yolunda küçükte olsa bir bağışta bulunmak istedik. Tüm halkımızı kan bağışına desteğe bekliyoruz” diye konuştu.