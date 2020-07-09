9 Temmuz Perşembe altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400,70 lira oldu.

400,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 400,70 liradan, 2 bin 639 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 660 liradan, 365,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 369,30 liradan, 2 bin 579 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 599 liradan, bin 290 liradan alınan Yarım Ziynet bin 300 liradan ve 645 liradan alınan Çeyrek Ziynet 650 liradan satılıyor.