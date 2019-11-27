9 milyon yıllık kanyonlar 2 şehri karşı karşıya getirdi 

Keban ile Baskil ilçesi arasında Karakaya ile Keban Barajı’nın bağlantı kolu olan bölgede yöre sakinlerinin Vali Çetin Oktay Kaldırım’a aktarmasıyla iki kanyon keşfedildi.

Elazığ’da 9 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen Dünya’nın en yeni keşfi Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarının son zamanlarda büyük ilgi görmesiyle birlikte Malatya Valisi Aydın Baruş'un açıklamasıyla 2 şehir karşı karşıya geldi.Vali Baruş'un kanyonları ziyaret ettiği ve orada "Malatya Valiliği olarak bazı çalışmalarımız olacak" diye açıklama yapması Elazığ'da tepkilere neden oldu.

Vali Kaldırım’ın birkaç defa ziyaret ettiği kanyonlardan birine Saklıkapı, diğerine ise bölgede yaşayan Kara Leyleklerin ismi verildi. Turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülen Saklıkapı ve Kara Leylek kanyonları Türkiye genelinde gündem oldu. Bunun üzerine bir çok doğa sever hafta sonları kanyonları ziyaret etmeye başladı.

MALATYA İLE ELAZIĞ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Elazığ'da bulunan kanyonları, Malatya Valisi Aydın Baruş'un küçük bir tekne ile ziyaret ettiği ve "Malatya Valiliği olarak bazı çalışmalarımız olacak" şeklinde açıklamada bulunması tepkiye neden oldu. Zaman zaman Elazığ ile Malatya arasında yaşanan çekişmeye bu şekilde bir yenisi daha eklendi.

Öteyandan, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ kanyonuna sahip çık diyerek sosyal medyadan paylaşım yaparken, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Kanyonların fiziki olarak Elazığ sınırında olduğunu, taşınmasının zaten mümkün olamayacağını belirterek, açıklamanın nesnel olduğunu aktardı.

MALATYA'DA KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN DOĞAL GÜZELLİKLER VAR

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da konuyla ilgili yapılan açıklamada," Bilindiği üzere 2 yıl gibi bir süredir başta Valimiz Çetin Oktay Kaldırım olmak üzere, Milletvekillerimiz Metin Bulut, Sermin Balık, Tolga Ağar,Zülfü Demirbağ, Gürsel Erol, Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler şehrimizin turizmine kazandırılmasından büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğumuz Elazığ’ın Baskil İlçesi sınırları içerisinde yer alan Karaleylek ve Saklıkapı kanyonları ile ilgili çalışmalar sürdürüyoruz.Bu eşsiz güzellikteki doğa harikası kanyonların turizme kazandırılması için gayret ediyoruz. Malatya sınırları içerisinde turizme kazandırılabilecek, keşfedilmeyi bekleyen birçok doğal güzelliğin olduğunu hatırlatıyor bu güzelliklerinde sayın Vali Aydın Baruş tarafından ortaya çıkarılacağından hiçbir şüphemiz olmadığını da özellikle belirtmek istiyoruz. Biz il olarak turizmin bölgesel olarak yaklaşılması gereken ve yoğun bir işbirliği gerektiren bir alan olduğunu düşünüyoruz. Burada her ilin varlıklarına ve değerlerine saygı duyarak ve kısır tartışmalardan uzak durarak hareket edilmesi ehemmiyet arzetmektedir"ifadelerine yer verildi.Öteyandan Elazığ'da bazı STK'ların konu ile ilgili bugün açıklama yapacağı öğrenildi.