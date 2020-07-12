85 yaşındaki lavanta üreticisinin hasat heyecanı

Elazığ Ağın ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki memur emeklisi Müştak İkinci, 5 dönümlük arazide başladığı lavanta üretiminde hasat heyecanını yaşıyor.

Nohut ve badem üretimiyle ön plana çıkan Elazığ’ın Ağın ilçesi, bu kez farklı bir ürün ile adını duyurmaya hazırlanıyor.

2 yıl önce, memleketinde lavanta üretmeye karar veren 85 yaşındaki Müştak İkinci,yaptığı araştırmalar sonucu lavantanın Ağın toprak özelliğine uygun olduğunu öğrenince bunun üzerine ekimine başladı. 5 dönümlük arazide büyük bir hevesle başladığı lavanta üretiminde Müştak İkinci şimdi hasat heyecanını yaşıyor.

“MEMLEKETİME FARKLI BİR HİZMETTE BULUNMAK İSTEDİM”

Lavanta üretimine avukat olan torununun büyük desteklerinin olduğunu, Ağın’ın adını farklı bir ürünle ön plana çıkarmak istediğini söyleyen İkinci, Elazığ Tarım İl Müdürü Turan Karahan’ın Ağın’da vermiş olduğu konferansın ardından lavanta üretmeye karar verdiğini ifade etti.

İkinci, “Bundan 3 yıl önce Elazığ Tarım İl Müdürümüz Turan Karahan bey ilçemizde bir konferans vermişti. Bu konferansta Turan bey lavantadan uzun uzun bahsetti. Konferans bittikten sonra çiftçi arkadaşlarımın yanına gidip lavanta üretimiyle ilgili olarak birkaç soru sordum ama pek sıcak bakmadılar. Ağın’da genelde arpa, buğday, nohut gibi ürünler yetiştiriliyor. Ben de ilçeme farklı bir hizmette bulunmak istedim. Bu konuda tarım il müdürümüz Turan beyefendinin konferansı bende ilham kaynağı oldu.” diye konuştu.

“İKİNCİ HASADIMIZI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Ağın toprak özelliğinin lavanta üretimine elverişli olduğunu ve lavantanın birçok alanda kullanıldığını belirten İkinci, “Avukat olan torunum Seher Ergen en büyük destekçim oldu. Ağın’daki toprağı analiz ettirdim lavanta üretimine uygun mu değil mi diye. Analiz sonucu Ağın topraklarının lavanta üretimi için gayet elverişli olduğunu öğrendik. 2018 yılında kolları sıvadık üretime başladık. Bu yıl 6 bin 600 adet lavanta ekimi gerçekleştirdik ve şimdi ikinci hasadımızı gerçekleştiriyoruz.” dedi.

85 YAŞINDAKİ ÇİFTÇİNİN BİR DE İSTEĞİ VAR: YOL

Lavanta tarlasını görmek isteyenlerin olduğunu fakat yol olmadığı için kimsenin gelemediğini belirten İkinci, “Ben 85 yaşındayım. Kenara çekilip oturabilirdim ama ben memleketime hizmet etmek, vefa borcumu ödemek istiyorum. Gençlere de örnek olduğumu düşünüyorum. Ağın’da lavanta üretimini duyanlar şaşırıyor, gelip görmek istiyorlar fakat lavanta tarlamızın güzel bir yolu yok. Yol yapımı için gerekli yerlere müracaat ettim ama olumlu bir sonuç alamadım. Yetkililerden sadece bu yol konusunda yardımcı olmalarını istiyorum. O da olmazsa kendi imkânlarımla yolumu kendim yapacağım.” ifadelerini kullandı.