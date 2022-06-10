Güncel
Giriş Tarihi : 10-06-2022 08:38

84 yaşındaki vatandaşı kene ısırdı  

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 84 yaşındaki vatandaş, kene ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı.  

84 yaşındaki vatandaşı kene ısırdı  

Olay Karakoçan ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 84 yaşındaki Süleyman U.’yu kene ısırdı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Görevlilerce ilk müdahalesi yapılan Süleyman U., önce Karakoçan İlçe Devlet Hastanesine, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.  Süleyman U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AdminAdmin

ETİKETLER: elazığ kene elazığ kene ısırması