830 adet kovan kül oldu 

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde çıkan yangında 830 adet arı kovanı kül oldu.

Yangın, Sivrice İlçesi Hatunköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı Abdülselam Can’a ait arazide yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını 3 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangında arazide bulunan 830 adet arı kovanı yandı, 150 adet teneke bal da telef oldu. Öte yandan ekiplerin müdahalesi ile 450 adet arı kovanının da yanmaktan kurtarıldığı öğrenildi.