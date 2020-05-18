81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacak. "29 Mayıs Cuma günü, cuma namazıyla birlikte uygun camilerden başlayarak camileri ibadete açıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İçişişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Destek Gruplarına yapılan saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir.Ülkesine ve halkına hizmet için koşturan kamu görevlilerine pusu kuranları, darp edenleri asla unutmayacağız.Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleri ile ittifaka her türlü kepazeliği sergileyenler için yolun sonu görünmüştür.

SALGINLA MÜCADELE

Türkiye'nin salgınla mücadelesi başarı ile sürüyor. Günlük hayatı tümüyle durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz.Ne ülkemizde ne de dünyada artık hiçbir şey birkaç ay öncesi gibi olmayacaktır.Diğer insanlarla temasımızı olan her yerde maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz, insanlarla aramızda fiziki mesafe bırakmaya özen göstereceğiz.Tedbir öncelikli yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz.Son 2 ayda elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde salgına karşı ciddi birikime sahip olduk.

BAŞAKŞEHİR HASTANESİ PERŞEMBE GÜNÜ AÇILIYOR

Başakşehir Hastanesi'ni Japonya Başbakanı ile perşembe günü açıyoruz.

YENİ NORMALLEŞME ADIMLARI

Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde rehberler yayınlandı.

23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

15 ilimiz için geçerli olan seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı.

29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz.

Eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı eylül ayında başlayacak.

Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.

Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz

Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.

Bayramdan sonra inşallah DSİ'nin ülkemizin birçok yerindeki barajlarının açılışlarını yapacağız.