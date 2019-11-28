80 yıllık sorun için bulut bakanla görüştü!

AK Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut şehrin sorunlarını birinci ağızdan ilgili bakanlara sunmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından, eski devlet hastahanesine ait arazinin eğitim kampüsüne çevrilmesi noktasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelen Milletvekili Bulut, bu kez Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü ziyaret ederek Karakoçan’ın yaklaşık 80 Yıldır çözüm bekleyen bir sorununu gündeme getirdi.

SOSYAL MEDYADAN BILGILENDIRME YAPILDI

Konuyla ilgili sosyal medya beğeni sayfasından bilgilendirme de bulunan Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut şu görüşlere yer verdi:“Karakoçan ilçemizin 80 yıllık sorunu olan Yenimahalle, Kırkpınar ve Karşıyaka Mahallelerinin %60’ını kapsayan 3010 dönümlük tapu sorununun çözüme kavuşması için Elazığ İl Başkanımız Ramazan Gürgöze ile birlikte Adalet Bakanımız Sn. Abdulhamit Gül ile görüştük.

Sorunun çözümü konusunda süreci başlatacağını söyleyen Adalet Bakanımıza yakın ilgisi ve hassasiyetinden dolayı teşekkür ederiz.”

KARAKOÇAN BELEDIYE BAŞKANI AKBABA’DAN TEŞEKKÜR

MKYK Üyesi Milletvekili Bulut’un bu açıklamasının ardından kendi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba’da konuyla ilgili duyduğu memnuniyetini şu sözlere dile getirdi:

KARAKOÇAN TARİHİNE ALTIN HARFLERLE GEÇECEKSİNİZ

“Sayın Milletvekilim Metin Bulut ve Sayın İl Başkanım Ramazan Gürgöze...

İlçemizin 80 yıllık bu sorunun çözümü için yaptığınız bu girişimi Karakoçan olarak ayakta alkışlıyoruz. Bu sorunumuz çözülürse KARAKOÇAN tarihine altın harflerle geçeceksiniz. Karakoçan adına Teşekkürler Sayın Vekilim, Teşekkürler Sayın İl Başkanım...”

SİZLER KARAKOÇAN’IN KABUL EDİLMİŞ DUALARISINIZ

“Sayın İl Başkanım Ramazan Gürgöze ve Sayın Milletvekilim Metin Bulut...

Sizler KARAKOÇAN İlçesinin kabul edilmiş dualarısınız...”

KALKINMA AJANSI GENEL MÜDÜRÜNE ZİYARET

Öte yandan Elazığ Milletvekili Metin Bulut Elazığ iş dünyası ve organize sanayisi adına son derece önem arz eden Tekstilkentle alakalı olarak da beraberinde ki heyetle birlikte Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Barış Yeniçeri’yi makamında ziyaret etti.

Bulut yine sosyal medya hesaplarından yaptığı bilgilendirme de şu görüşlere yer verdi:“AK Parti Elazığ İl Başkanımız Ramazan Gürgöze ve Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Suat Öztürk ile birlikte Elazığ OSB içerisindeki Tekstilkent ile alakalı altyapı ihalesinin yapılabilmesi için Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Barış Yeniçeri ile görüştük.Tekstilkentimizin alt yapı ihalesi için gösterdiği çaba ve gayretlerinden dolayı Kalkınma Ajansı Genel Müdürüne teşekkür ediyoruz.”