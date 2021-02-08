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Giriş Tarihi : 08-02-2021 20:22   Güncelleme : 08-02-2021 20:22

8 Şubat Pazartesi günü Elazığ’da vefat edenler

İlimizde 8 Şubat 2021 Pazartesi günü vefat edenlerin isimleri.

8 Şubat Pazartesi günü Elazığ’da vefat edenler

Sıdıka YAŞAR-Taziye Yok

Mustafa MAHMUTOĞLU-Taziye Yok

Nurettin AKIN-Taziye Yok

Gülfidan ŞAHİNER-Taziye Yok

Nurettin AKAR-Taziye Yok

haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…

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