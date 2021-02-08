8 Şubat Pazartesi günü Elazığ’da vefat edenler

Sıdıka YAŞAR-Taziye Yok
Mustafa MAHMUTOĞLU-Taziye Yok
Nurettin AKIN-Taziye Yok
Gülfidan ŞAHİNER-Taziye Yok
Nurettin AKAR-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…
İlimizde 8 Şubat 2021 Pazartesi günü vefat edenlerin isimleri.
Sıdıka YAŞAR-Taziye Yok
Mustafa MAHMUTOĞLU-Taziye Yok
Nurettin AKIN-Taziye Yok
Gülfidan ŞAHİNER-Taziye Yok
Nurettin AKAR-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…