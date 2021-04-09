8 Nisan Perşembe günü Elazığ’da vefat edenler

Murat DAĞ-Taziye Evi
Saadet TOPAL-Taziye Evi
Celal FIRAT-Taziye Evi
Münibe KAYA-Taziye Evi
A.Selam ÖNER-Taziye Evi
Sait ASLAN-Taziye Evi
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…
İlimizde 8 Nisan 2021 Perşembe günü vefat edenlerin isimleri.
Murat DAĞ-Taziye Evi
Saadet TOPAL-Taziye Evi
Celal FIRAT-Taziye Evi
Münibe KAYA-Taziye Evi
A.Selam ÖNER-Taziye Evi
Sait ASLAN-Taziye Evi
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…