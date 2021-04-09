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Giriş Tarihi : 09-04-2021 08:27   Güncelleme : 09-04-2021 08:27

8 Nisan Perşembe günü Elazığ’da vefat edenler

İlimizde 8 Nisan 2021 Perşembe günü vefat edenlerin isimleri.

8 Nisan Perşembe günü Elazığ’da vefat edenler

Murat DAĞ-Taziye Evi

Saadet TOPAL-Taziye Evi

Celal FIRAT-Taziye Evi

Münibe KAYA-Taziye Evi

A.Selam ÖNER-Taziye Evi

Sait ASLAN-Taziye Evi

haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…

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