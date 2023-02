7.4’lük depremi hisseden Elazığlılar korku dolu anları anlattı 

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi. Şiddetli depremi yaşayan Elazığlılar, korku dolu anlarını anlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ’da şiddetli bir şekilde hissedildi. Korkuyla kendilerini dışarı atan Elazığlılar, panikle kendilerini dışarı attıklarını söyledi.

Elazığ Valiliği, "Şu an itibariyle olumsuz bir ihbar almadık. Taramalarımız devam ediyor. Çok geçmiş olsun"

Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.4 şiddetindeki depremi Elazığ’da da hissettik. Şu an itibariyle olumsuz bir ihbar almadık. Taramalarımız devam ediyor. Çok geçmiş olsun” dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezimiz, toplanma merkezi olarak halkımızın hizmetine açıktır”

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz, can ve mal kaybı yaşanmaması yönünde. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Kıymetli hemşehrilerimiz, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezimiz, toplanma merkezi olarak halkımızın hizmetine açıktır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.