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Giriş Tarihi : 19-07-2021 21:40   Güncelleme : 19-07-2021 21:40

73 kök kenevir ele geçirildi  

Elazığ’da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, 73 kök kenevir ele geçirilirken bir şüpheli suçüstü yapılarak gözaltına alındı.  

73 kök kenevir ele geçirildi  

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler  uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada  yasadışı hazine arazisine kenevir ekildiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler,  operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli Y.E.,  kenevirleri sulamaya geldiği esnada suçüstü  yakalandı.

Şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen 73 kök kenevir ise sökülerek imha edildi.

Şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ,Kullanmak İçin  Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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