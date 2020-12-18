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Giriş Tarihi : 18-12-2020 11:08   Güncelleme : 18-12-2020 11:08

72 yaşındaki kayıp şahıs 24 saat sonra bulundu  

Elazığ'da kayıp olan 4 çocuk babası 72 yaşındaki Adil Gündoğdu,  24 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi.  

72 yaşındaki kayıp şahıs 24 saat sonra bulundu  

Edinilen bilgiye göre, dün merkeze bağlı Yemişlik Köyünde yaşayan 4 çocuk babası 72 yaşındaki Adil Gündoğdu, sabah saatlerinde Elazığ'a gelerek kuaförlük yapan oğlu Engin Gündoğdu'ya  traş oldu. Traş olduktan sonra ‘köye gidiyorum’ diyerek ayrılan Gündoğdu’dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile durumu jandarma ve polise bildirdi. Beynin de tümör olduğu bildirilen Gündoğdu'yu bulmak için yakınları ve güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Bu sabah saatlerinde bir kişi, Elazığ- Diyarbakır karayolu 27'inci kilometresinde Kuyulu  köprüsünde  yaşlı bir adamı görerek  şüphelendi. Yanına gittiği yaşlı adamın Adil Gündoğdu olduğunu öğrenerek  jandarma ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamı alarak sağlık kontrolünden geçirtip, ailesine götürdü.  Aile, Gündoğdu'nun bulunmasında emeğe geçenlere teşekkür etti. 

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