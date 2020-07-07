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Giriş Tarihi : 07-07-2020 21:40   Güncelleme : 07-07-2020 21:40

7 Temmuz Salı günü Elazığ’da vefat edenler

İlimizde 7 Temmuz 2020 Salı günü vefat edenlerin isimleri.

7 Temmuz Salı günü Elazığ’da vefat edenler

Tural ÖZGÜL-Taziye Yok

Yusuf HUREL-Taziye Yok

Fidan ÖZTEKİN-Taziye Yok

M.Nuri ÖZDEMİR-Taziye Yok

Ülfer DENK-Taziye Yok

Ali YAŞAR-Taziye Yok

haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…

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