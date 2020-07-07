7 Temmuz Salı günü Elazığ’da vefat edenler

Tural ÖZGÜL-Taziye Yok
Yusuf HUREL-Taziye Yok
Fidan ÖZTEKİN-Taziye Yok
M.Nuri ÖZDEMİR-Taziye Yok
Ülfer DENK-Taziye Yok
Ali YAŞAR-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…
İlimizde 7 Temmuz 2020 Salı günü vefat edenlerin isimleri.
Tural ÖZGÜL-Taziye Yok
Yusuf HUREL-Taziye Yok
Fidan ÖZTEKİN-Taziye Yok
M.Nuri ÖZDEMİR-Taziye Yok
Ülfer DENK-Taziye Yok
Ali YAŞAR-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…