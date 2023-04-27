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Giriş Tarihi : 27-04-2023 15:05

7. kattan düşen çocuk ağır yaralandı   

Elazığ’da 7'nci kattan düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.   

7. kattan düşen çocuk ağır yaralandı   

Olay, Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki A.A. dengesini kaybederek 7’nci kattan aşağı düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. 

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