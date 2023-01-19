7 çocukluk arkadaşı, 18 yıl sonra aynı yerde buluşup fotoğraf çektirdi  

Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Durmuştepe köyündeki 7 çocukluk arkadaşı, çocukken çektirdikleri fotoğrafın aynısını 18 yıl sonra aynı yerde tekrar verdi.

Maden ilçesine bağlı Durmuştepe köyünde yaşayan 7 arkadaş, yıllar önce çocukluk dönemlerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi. Zamanla üniversite ve iş hayatıyla birlikte dağılmak zorunda kalan arkadaşlar, 18 yıl sonra yine bir araya geldi. Çocukluk zamanlarında koşup, gülüp oyun oynadıkları yerleri gezen genç arkadaşlar, daha sonra çocukken çektirdikleri pozun aynısını çektirip paylaştı. O fotoğraf karesi görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

