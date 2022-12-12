61 yıl 7 ay cezası olan 12 zanlı JASAT tarafından yakalandı 

Elazığ’da aranan 12 zanlı JASAT tarafından yakalandı.

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 61 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 12 zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan 12 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Kuyulu köyünde 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Ü.B., Yazıkonak Beldesinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.K., Yemişlik Mahallesinde, bina ve eklentilerinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında 'hırsızlık ve bıçak, diğer aletleri satma' suçlarından 545 gün hapis cezası ile aranan Y.T., Dedepınarı bölgesinde, 'uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanununa muhalefet' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M. G., yakalandı .

Yine 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından 13 yıl 25 gün hapis cezası ile aranan İ.U., 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan D.G., ve 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.Ö. ile 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan M.E.Ç., 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.A., Harput mahallesinde, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak' suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan K.Ş. ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.K. ve Harput mahallesinde, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 4 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan M.D. JASAT timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 12 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'nda ki ifadelerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.