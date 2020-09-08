61 yaşında liseyi bitiren Hatice anneye doğum günü sürprizi

Elazığ’da polis ekipleri 61 yaşında liseyi bitiren 1 çocuk annesi Hatice Şükran Şerbetçi’ye doğum günü sürprizi yaptı.

Ağın ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi 61 yaşındaki Hatice Şükran Şerbetçi, yatalak annesi ve engelli kardeşine bakıyor. Ortaokuldan sonra eğitimine devam edemeyen ve evlenen Şerbetçi, 2015 yılında açık öğretime yazılarak liseyi bitirdi. Azmi ile herkese örnek olan Şerbetçi’yi doğum gününde polis ekipleri yalnız bırakmadı. Sirenler ile evin önüne gelen ekipler, pasta getirerek Şerbetçi’nin doğum gününü kutladı. Şerbetçi sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.Şerbetçi'nin 60 yaşından sonda gençlere örnek olduğunu ve liseyi bitirdiğini dile getiren ekipten bir polis memuru, Şerbetçi'ye, "Bizler de senin doğum gününü unutmadık. Emniyet teşkilatı olarak daha nice nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllara Allah nasip etsin. Gelemeyen polis arkadaşın da selamı var. Hepsi sizin doğum gününüzü kutluyor” dedi.

Polislere sürprizden dolayı teşekkür eden Hatice Şükran Şerbetçi, “Allah’a emanet olun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sizler varsınız diye burada güvende oturuyoruz” diye konuştu.