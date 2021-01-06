6 Ocak Çarşamba günü Elazığ’da vefat edenler

Sultan BİBER-Taziye Yok
Hıdır BÜYÜK-Taziye Yok
Ali ŞAHİN-Taziye Yok
Hüseyin TERCAN-Taziye Yok
Lütfü DEMİR-Taziye Yok
Zülfiye SAĞLAM-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…
İlimizde 6 Ocak 2021 Çarşamba günü vefat edenlerin isimleri.
Sultan BİBER-Taziye Yok
Hıdır BÜYÜK-Taziye Yok
Ali ŞAHİN-Taziye Yok
Hüseyin TERCAN-Taziye Yok
Lütfü DEMİR-Taziye Yok
Zülfiye SAĞLAM-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…