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Giriş Tarihi : 06-01-2021 22:36   Güncelleme : 06-01-2021 22:36

6 Ocak Çarşamba günü Elazığ’da vefat edenler

İlimizde 6 Ocak 2021 Çarşamba günü vefat edenlerin isimleri.

6 Ocak Çarşamba günü Elazığ’da vefat edenler

Sultan BİBER-Taziye Yok

Hıdır BÜYÜK-Taziye Yok

Ali ŞAHİN-Taziye Yok

Hüseyin TERCAN-Taziye Yok

Lütfü DEMİR-Taziye Yok

Zülfiye SAĞLAM-Taziye Yok

haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…

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