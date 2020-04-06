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Giriş Tarihi : 06-04-2020 19:59

6 Nisan Pazartesi günü Türkiye korona virüs verileri

Türkiye'de korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 649 oldu.

6 Nisan Pazartesi günü Türkiye korona virüs verileri

Sağlık Bakanlığı, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 649’e yükseldiğini açıkladı.Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vefat sayısının 649 olduğu açıklandı. Açıklamada, bugünkü test sayısının 21 bin 400, vaka sayısının ise 3 bin 148 olduğu belirtildi.

Toplam test sayısının 202 bin 845, toplam vaka sayısının 30 bin 217, yoğun bakım hasta sayısının bin 415, entübe hasta sayısının 966, iyileşen hasta sayısının bin 326 olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Günlük test sayımız yakında 30 bini bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım” ifadelerine yer verdi.

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