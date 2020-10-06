6 Ekim Salı altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 478,40 lira oldu.

478,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 478,40 liradan, 3 bin 151 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 172 liradan, 436,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 440,00 liradan, 3 bin 80 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 100 liradan, bin 540 liradan alınan Yarım Ziynet bin 550 liradan ve 770 liradan alınan Çeyrek Ziynet 775 liradan satılıyor.