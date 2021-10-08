6 aylık kerem destek bekliyor

Kerem Ali Yıldırım 6 aylık ama Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası hayata tutunmak için yetkilerden ve duyarlı vatandaşlardan destek bekliyor.

Minik Kerem’in, 9 ve 6 yaşında abisi ve ablası var. Kerem’in ailesi çocuklarının Amirika’da yapılan gen tedavisi için destek bekliyor.

Günlük yevmiye ile inşaatlarda çalışan baba Kenan Yıldırım oğlu Kerem Ali’ye yardım eli uzatılmasını istiyor.

“NE OLUR OĞLUMA DESTEK OLUN”

Kenan Yıldırım; “3 çocuğum var. Ailemin ihtiyaçlarını karşılamak için inşaatta çalışıyorum. Oğlum Kerem Ali, SMA hastası. Oğlum Amerika’da tedavi olması lazım. Ama benim maddi imkanım yok. Devlet büyüklerimizden ve işadamlarımızdan yardım bekliyorum. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Çok üzülüyoruz. Ama elimizden bir şey gelmiyor ”

“DİĞER ÇOCUKLARIN KARDEŞLERİNE ÇOK ÜZÜLÜYOR”

6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu daha olduğu söyleyen baba Kenan Yıldırım; “Kerem Ali’nin bir ablası birde abisi var. Diğer çocuklarım kardeşlerinin hastalığına çok üzülüyor. Bir an olsun kardeşlerinin yalnız bırakmıyorlar. Ben sadece çocuğumun sağlığına kavuşmasını istiyorum. Herkesin destek olmasını bekliyoruz. Destek olandan da olmayandan da Allah razı olsun” dedi.