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Giriş Tarihi : 13-04-2020 14:35

58 bin 500 aileye ulaşıldı 

Elazığ Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu şuana kadar 58 bin 589 aileye ulaşarak taleplerini yerine getirdi.  

58 bin 500 aileye ulaşıldı 

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüse karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren Jandarma, Polis, AFAD, Kızılay, UMKE, Zabıta ve diğer kurumlardan oluşan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ise sahada evlerinden çıkması kısıtlanan ailelerin yardımına koşuyor. Şuana kadar 112, 155 ve 156 hatlarına kent merkezi, ilçeler ve köyvefalerden 59 bin 45 kişinin talepte bulunduğu bunlardan 58 bin 589'unun karşılandığı belirtildi.

ETİKETLER: elazığ vefa destek grubu
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