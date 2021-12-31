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Giriş Tarihi : 31-12-2021 18:55 Güncelleme : 31-12-2021 18:55
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Vanlı ve Elazığlı aileler yeni yıla barışarak giriyor
İhtiyaç sahibi öğrencilere giysi ve kırtasiye yardımı
Şehidimizin eşinin sözleri duygulandırdı
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
İlk yerli aşı TURKOVAC Elazığ’da uygulanmaya başlandı
149 adet kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi
Elazığlı genç edebiyatçılar 'Telmih' dergisinde toplandı
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