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Giriş Tarihi : 23-01-2020 14:25

500 aileye gıda desteği  

İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu  tarafından "Mutlu olmak istiyorsan, mutlu et" sloganı ile çalışma yapıldı.

500 aileye gıda desteği  

Elazığ'da 500 aileye hazırlanan gıda paketleri ulaştırıldı.  Hayırseverlerin katkılarıyla  yapılan çalışmada 500 adet gıda kolisi hazırlanarak, yetim ve muhacir ailelerin evlerine ulaştırıldı.

Yapılan yardımla ilgili bilgi veren Yetim Komisyonu Başkanı Abdultalip Demirtaş, komisyon olarak hayırsever insanların katkıları ile temin edilen 500 adet gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

Yardımların 300 kolisinin yetim, 200 kolisinin de muhacir ailelere ulaştırıldığını aktaran Demirtaş, soğuk kış günlerinde ailelerin içlerini ısıtmaktan dolayı mutlu olduklarını vurguladı.

ETİKETLER: ilim yayma cemiyeti elazığ ilim yayma cemiyeti
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