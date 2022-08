‘50 yıldır çözülmeyen Köprü sorununu CHP iktidarı çözecek’

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu yıllardır çözülemeyen ve Karadeniz'i Doğu'ya bağlayan Türkiye'nin en önemli noktalarından biri olan Pertek Köprüsü sorunu nedeniyle bir araya geldi.

Pertek Feribot iskelesinde vatandaşlarla bir araya gelen CHP'li Vekiller, konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptılar. CHP'li Vekiller yaptıkları açıklamada iktidar partisinin daha önce seçim vaadi olarak birçok kez Pertek Köprüsü'nü gündeme getirmelerine rağmen verilen sözlerin tutulmadığını dile getirdiler.Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, CHP Elazığ İl Başkanı Çağlar Duran ve partililerin katıldığı bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Vatandaşların köprü taleplerini dinleyen CHP'li vekiller ve beraberindeki heyet daha sonra konuya ilişkin açıklamalarda bulundular.

Elazığ CHP Milletvekili Gürsel Erol bölgenin lojistik ve turizm anlamında gelişmesine önemli katkı sağlayacak olan Pertek Köprüsü'nün yıllardır iktidar tarafından seçim malzemesi olarak kullanıldığını ve yalnızca seçim dönemlerinde vaatler verilerek seçim sonrası bu vaatlerin yerine getirilmediğini ifade etti. Pertek Köprüsü'nün yapılmasının CHP iktidarında gerçekleşeceğini de dile getiren Erol 20 Eylül' de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'da gerçekleştireceği grup toplantısında Elazığ'ın kalkınmada öncelikli pilot il olduğunu ve Pertek Köprüsü' nün yapılması müjdesini vereceğini ifade etti.

50 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN BU SORUNU CHP İKTİDARI ÇÖZECEK

Bugün Elazığ Pertek iskelesi'ndeyiz Keban Barajı'nın yapılmasından sonraki süreçte suyun tutulması ile birlikte özellikle feribotla Elazığ Pertek arasındaki kara yolunun suyun altında kalması buradaki ulaşımın feribotlayapılmasına neden oldu. Buradaki ulaşım yaklaşık 50 yıldır feribotlar tarafından yapılmakta. Tabii şehirler geliştikçe bu bölgede insanların talebi arttıkça ihtiyaca cevap veremez hale geldi.

Bugün burada Tunceli Milletvekilimiz, Hozat belediye başkanımız, Pertek Belediye Başkanımız, Parti yöneticisi il başkanlarımız, Elazığ il başkanımız, parti yöneticisi arkadaşlarımızla birlikte Elazığ'dan Tunceli'ye giderken ve Elazığ'dan Pertek Tunceli üzeri Karadeniz'e giderken burada vatandaşlarımızın yaşadığı rezillikle ilgili, hem Türkiye kamuoyunu bilgilendirmek hem de bu konuyla ilgili Karayolları belge Genel Müdürlüğü Ulaştırma bakanlığını göreve çağırmak, hem de bizim iktidarımızda köprünün bir an önce yapılması ile ilgili milletvekilimiz ile düşüncelerimizi paylaşmak için burada bulunduk .Şunu ifade edeyim. Bu suyun tutulmasının yaklaşık buradaki tarihsel süreci 50 yıllık bir süreçtir. Yani 50 yıldır köprünün yapılacağına yönelik siyasetçilerimizin hep açıklamaları vaatleri olduğu, özellikle 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Elazığ'da yapılan AK Parti'nin her mitinginde işte Sayın Cumhurbaşkanımız, ondan önceki Başbakan sıfatıyla ilk başta Elazığ ve Tunceli'ye verilen müjde, her seçimde bu Pertek Köprüsü iktidar tarafından gündeme getirilir. Pertek köprüsünün yapılması ile ilgili vaatlerde sözlerde bulunur, ama ne yazık ki seçim bittikten sonra verilen diğer vaatler ve sözler gibi Pertek Köprüsü'nün yapılması sözü de unutulur. Vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz bu rezilliğin içinde yaşamaya devam ederler. Yani burada bir feribot iskelesinde bekleme süresi yaklaşık bir buçuk saat. Yani insanlar feribotla karşıdan karşıya geçmek için, bu ister Tunceli istikametinden Elazığ'a geçişi olsun, isterse Elazığ istikametinden Tunceli'ye geçiş olsu; yaklaşık bir buçuk saat gibi bir süre boyunca insanlar burada bekliyorlar. İnanılmaz bir çile, bu sıcakta insanlar bekliyorlar. Bunun bir an önce yapılması ile ilgili talebimizin paylaşılması için buradayız.

GENEL BAŞKANIMIZ20 EYLÜLDE KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL OLAN ELAZIĞ VE TUNCELİ'YE KÖPRÜ MÜJDESİNİ VERECEK

''Ayrıca 20 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'a gelecek. Elazığ'daki Grup toplantımızda Elazığ'ın kalkınmada öncelikli pilot il ilan edilerek, Elazığ'daki ve Tunceli'deki birbirini tamamlayan projeler anlatılacak. Bu projeler arasındaki en önemsediğimiz proje Pertek Köprüsü'nün yapılması. Hem bir mağduriyeti gündeme getirmek için buradayız, hem de Pertek köprüsünün yapımıyla ilgili Genel Başkanımız 20 Eylül'de müjdesini verecek. Bunu paylaşmak için buradayız"diye.

KİMSENİN GEÇMEDİĞİ GEÇİŞ GARANTİLİ KÖPRÜLERE, HAZİ, NEDEN PARA HARCANIRKEN, PERTEK KÖPRÜSÜ'NÜN BUGÜNE KADAR YAPILMAMIŞ OLMASI BÖLGENİN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Türkiye coğrafyasında, geçiş garantisi verilen köprülerden, araçlar geçmeden kamu bütçesinden onlara geçmedikleri halde araçların parası karşılanırken, burada inanılmaz bir yoğunluk olduğu halde kamu bütçesinden bu köprünün bugüne kadar yapılamaması, bu bölgenin gelişmesine olumsuz etmektedir. Olmaması gerçekten üzüntü verici. Bu köprü Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde kalkınmada öncelikli pilot il ilan edilen iller arasında olan Elazığ ile Tunceli arasındaki bütünlük sağlayacak projelerden biri. Cumhuriyet Halk Partisi olarak öncelikli projemiz olacak ve bu Pertek Köprüsü de yapılarak ilin hem ekonomik kalkınması sağlanacak"dedi

PERTEK KÖPRÜSÜ HEM ELAZIĞ İÇİN, HEM DE TUNCELİ İÇİN ORTAK BİR DEĞERDİR

Pertek Köprüsü hem Elazığ için hem Tunceli için ortak bir değerdir. Bölgenin gelişebilmesi için lojistik hizmetlerin getirilebilmesi için, hizmet sektörünün artması için ,Turizm sektörünün farklılaşması ve artması için hem Tunceli hem Elazığ için büyük bir projedir.Bu proje ile biz Tunceli milletvekilimiz Polat Şaroğlu ile birlikte takipçisi olacağız. Önümüzdeki ay mecliste bütçe görüşmeleri başlayacak, biz bu projenin gerçekleşmesi ile ilgili genel başkanımız kamuoyunda bunu açıklayacak. Yatırım programına alınmasına yönelik,bütçe görüşmesine gündeme getireceğiz Pertek Köprü'sünün takipçisi olacağımız konusunda kamuoyunu bilgilendireceğiz"diye konuştu.