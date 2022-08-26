"50 kişilik listede bir tane CHP'li yok " 

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran Ak Parti'ye geçen CHP Elazığ eski il başkanı Mustafa Ünsal Karatepe ve beraberindeki 50 kişilik heyet ile ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Elazığ il başkanlığı parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin bir basın açıklaması düzenleyen CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran" Yapıların bir siyaset operasyonu olduğunu dile getirerek haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.Listeyi incelediklerinde bir tane bile CHP'linin AKP'ye geçmediğini gördüklerini dile getiren Duran, bu durumun iktidar partisinin içine düştüğü içler acısı halin göstergesi olduğunu ifade etti.

"ÜNSAL İSTİFA ETMEDİ, GENEL MERKEZ TARAFINDAN GÖREVDEN DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR"

CHP İl Başkanı Duran" Malumunuz üzere Elazığ’da yaklaşık bir hafta önce başlatılmış olan bir siyaset operasyonu var. Bununla karşı karşıyayız, geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı tarafından partimizin eski dönem il başkanlarından birine rozet takıldı. Bu basına düştükten sonra bir anda Elazığ gündeminde çok büyük bir yerde yer edindi. Elazığ gündemde yer edinmesi için AKP siyasi tarafına siyasi bir malzeme haline getirilmiştir. Şimdi bu süreçten sonra dün öğle saatlerinde AKP il başkanlığında bir üye kabul programı düzenlendi. Bu programın içeriğine bakıldığı zaman ve daha sonraki açıklamalara bakıldığı zaman bu açıklamaların tamamen yalan, abartı ve olmayan şeylerin üst üste eklenerek Elazığ gündemine, Elazığ kamuoyuna ,Elazığ’a servis edildiği görüldü. Ben bu duruma açıklık getirmek istedim. Birisi yaptığı açıklamada Sayın Ünsal Karaepe’nin 2011 yılı ile 2015 yılı arasında il başkanlığı yaptığı söyleniyor. Fakat gerçekte olan 2011 yılında altı ay, 2015 yılında sekiz ay toplamda ; bir buçuk yıl Elazığ’da il başkanlığı yapmış.Bu süreç içersinde işlemlere baktığımız zamani,yapılan görevden alınma veya görevden düşme süreçleri var. Dönem içerisinde, bir dönem görevden alınmış, bir dönemse kendi yönetimi tarafından görevden düşürülmüş. Bu konuda kendi bir açıklaması var:’ Ben il başkanından istifa ettim’ diye. Anlattığı üzere öyle bir durum yok. Kendisi istifa etmemiştir, yönetim tarafından ve genel merkez tarafından görevden düşürülmüştür .Devamında kendisinin bu geçiş durumu AK Parti'ye üye olma, üye katılım sürecini şöyle ifade etmektedir:’’ Ben AK Parti'ye geçtim’’.Şimdi önemli olan şu; bir şey yapıldığı zaman, bir şey söylendiği zaman bunun hukuki gerekçeleri ile alt yapısını oluşturmak, insanları doğru bilgilendirmektir. Sayın Ünsal Karatepe, bu geçişten çok önceleri partimizden kendi isteğiyle istifa etmiştir. İstifa etmek ne demektir ? Benim bu grupla, bu parti ile bu herhangi bir oluşumla alakamı, ilgimi, gönül bağımı kendi rızamla kesiyorum demektir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile artık ne bir alakası ,ne bir ilişkisi, ne bir bağlantısı kalmamıştır. Bunu daha sonra gelip de bir siyasi şova çevirmek, bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden geçiş şeklinde lanse etmek tamamen vatandaşı yanıltma çabasından başka bir şey değildir. Evet bu törenden sonra fotoğraflar servis edildi ,siz değerli basın mensuplarına açıklamalar gitti. Siz de gelen açıklamalar doğrultusunda, resimler doğrultusunda bu açıklamaları yayınladınız.

Açıklamalarda ne diyor? 50 tane CHP'li AK Parti'ye geçti . Şimdi bunu fotoğraflarla süslediler , şaşalı bir şekilde şova çevirdiler.Burada size paylaştıkları bir fotoğraf var. Bu kendi sitelerinden aldığımız bir fotoğraftır. Birincisi burada 50 kişi var mı? Yok. İkincisi, arkadaşlar burası Elazığ, küçük şehir. Herkes herkesi tanıyor. Hele hele siyasette bir figürseniz, siyasette bir rolünüz varsa, sizi herkes tanır. Zaten ezbere biliyor. Buraya baktığınız zaman, AK Parti'nin yönetim kadrosunda bir sürü arkadaşımız hemşerimiz var. Elazığlı, bizim gibi Elazığ için çalışan arkadaşlarımız var. Şimdi bu listedeki isimlerin çoğunu daha sonra tespit ettik. Bunları yönetim kurulunda bulamadık. Bu listede bir tane CHP'li var. Bir tane Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımız var. Yani bu Cumhuriyet Halk Partili dediğimiz de Mustafa Karatepe değil. Çünkü o zaten bizim partili değil . Bir kişi var, onunla arkadaşlar akşam görüşmüşler. Onun da beyanı :’’Ben AK Parti'ye geçmedim. Ünsal Karatepe ile olan ilişkilerinden dolayı yanındaydım’’ şeklindeydi.

"50 kişilik listede bir tane CHP'li yok "

Gerçi arkadaşımızla ilgili bir hukuku süreci başlattık.Ama bu sonuçta 50 kişi dediğiniz listede bir tane CHP'li yok. Eğer varsa bunların tek tek isminin kamuoyuna duyurmalarını istiyoruz. Kimmiş bu 50 tane CHP'li ? Artık iktidar partisinin at oynatacağı, özgürce hareket edeceği ,insanları yalanlarla kandıracağı bir ortam yok. Burada sadece biz değili tüm siyasi partilerin il başkanları, muhalefetteki partilerin il başkanları size artık göz açtırmayacağız. Çünkü artık yalan söylemenize, yalandan insanlarımızı, hemşerilerimizi kandırmalarınıza asla müsaade etmeyeceğiz.En acı tarafı ülkede 20 yıldır iktidarda olan bir siyasi partinin il temsilciliğini, 20 yıldır kesintisiz Elazığ'da %70 %80 oy alarak 4 vekil 5 vekil çıkartmış bir siyasi partinin Elazığ'da düştüğü son hali içler acısı bir haldir" diye konuştu.