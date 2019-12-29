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Diyarbakır
Giriş Tarihi : 29-12-2019 20:49

5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu

Küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

5 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu

Diyarbakır’da 5 yaşındaki bir çocuk, göğsünden vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bağlar ilçesinde bulunan bir evden silah sesi geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden vurulan 5 yaşındaki Hasan H., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Güvenlik güçlerince evde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha el konuldu. Aile ifadelerine başvurulmaları için karakola götürülürken, Hasan H.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.  Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

ETİKETLER: diyarbakır haberleri
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