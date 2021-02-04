5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, “Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi”