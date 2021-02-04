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Giriş Tarihi : 04-02-2021 10:29   Güncelleme : 04-02-2021 10:29

5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık yaptığı açıklamada, “Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi”                                        

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